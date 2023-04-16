Muhalefetin anketçisinde bile AK Parti zirvede

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklanan verilere göre her şeye rağmen AK Parti'nin oyları yüzde 40'ınü zerinde seyrediyor.

AK Parti'den koparılan isimlere, yangınlara, sellere, depremlere ve pandemi salgınına rağmen AK Parti tabanının sadık bir şekilde partisine sahip çıktığı görülüyor.

Paylaşılan nisan ayına ilişkin "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorulu anketin sonuçlarına göre, AK Partiye’ye oy vereceklerin oranı yüzde 40,1 olarak ölçüldü. CHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 24,9 oldu.

Ankette kararsız, protesto oy ve cevap yok seçeneklerinin dağılımının ardından partilerin oy oranı şöyle:

AK Parti: 40,1

CHP: 24,9

HDP: 12,8

İYİ Parti: 9,6

MHP: 5,1

Memleket Partisi: 2,7

TİP: 1,1

Deva Partisi: 0,8

Zafer Partisi: 0,7

Yeniden Refah Partisi: 0,7

Saadet Partisi: 0,6

Gelecek Partisi: 0,5

Diğer: 0,7

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin toplam oyu yaklaşık yüzde 46 olurken Millet İttifakı'nın oyu yüzde 36.4 oldu.