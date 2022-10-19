Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 50 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Gündem 19.10.2022, 23:08 19.10.2022, 23:20
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu TCSG-3 ile belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Marmaris'te 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. Tottenham
|11
|24
|3. M.City
|10
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Newcastle
|11
|18
|6. M. United
|10
|17
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Brentford
|11
|14
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|11
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|9
|9
|17. Aston Villa
|10
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|10
|15
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Celta Vigo
|10
|10
|14. Mallorca
|10
|9
|15. Espanyol
|9
|9
|16. Getafe
|10
|9
|17. Girona
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3