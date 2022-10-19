Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu TCSG-3 ile belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Marmaris'te 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.