Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Gündem 17.04.2022, 09:58
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi mevkiinde orman ve makilik alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Dereköy mevkiine kadar ilerledi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de yangın bölgesine araç giriş çıkışlarına kapattı.
Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor.
Bölgede yer yer hafif yağmur etkili oluyor.
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hafif yağmur
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