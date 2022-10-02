Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Gündem 02.10.2022, 14:28 02.10.2022, 15:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Öte yandan deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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