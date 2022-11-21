Muğla açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gündem 21.11.2022, 07:28 21.11.2022, 08:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 02.25'te 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 48,05 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 107,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Bölgede hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Yetkili birimlere ihbar gelmediği, her ihtimale karşı bölgede taramaların devam ettiği belirtildi.
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