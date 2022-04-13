Muğla açıklarında deprem
Saat 22.35'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 13.04.2022, 23:19 13.04.2022, 23:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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