Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Gündem 24.08.2022, 20:34
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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