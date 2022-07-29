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MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.

Gündem 29.07.2022, 16:29 29.07.2022, 16:34
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.

MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.

#Milli Savunma Üniversitesi
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