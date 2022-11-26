MSB'den açıklama: "İki günde 22 terörist etkisiz hale getirildi"
MSB, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Gündem 26.11.2022, 22:58 26.11.2022, 23:02
Milli Savunma Bakanlığının Twitter sayfasından yapılan açıklama şu şekilde:
"Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!"
1⃣Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022
10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/4QX7LFabv9
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