MSB: Üç adet Akıncı TİHA envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise, "Mehmetçik'in yeni gücü Bayraktar AKINCI TİHA'lar gökyüzünde destan yazmaya hazır! Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." denildi.