MSB, "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.
Gündem 26.12.2022, 16:56
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.
Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022
Kaynak: AA
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