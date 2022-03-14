MSB paylaştı: Hedefler tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler yer aldı. Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.

Semalara yükselen çelikten bir güç…



Çelikten daha sağlam bir öz…



Yükselin ki yücelsin millet!



İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri… pic.twitter.com/QtsQN7ovNO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2022

MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri." ifadeleri kullanıldı.