MSB: Parolamız milletimizdir, devletimizdir
Mehmetçik, depremin ilk anından itibaren harekete geçerek depremzedeler için canla başla yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Gündem 15.02.2023, 12:18
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Mehmetçik, vatandaşların ve devletin kurum kuruluşlarıyla birlikte omuz omuza deprem bölgelerinde çadırkent kurulumu, sıcak yemek dağıtımı, İHA'larla keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmaları gibi faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Parolamız milletimizdir, devletimizdir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz depremin ilk anından itibaren harekete geçerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koştu. Bölgede binlerce Mehmetçik canla başla yardım faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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