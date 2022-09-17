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MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı, 1890'da Japonya dönüşünde batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizciler için İstanbul'da anma töreni düzenledi.

Gündem 17.09.2022, 20:38
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı

MSB'nin sosyal medya hesabından, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için düzenlenen anma programına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Barbaros Anıtı'nda tören düzenlendiği ve denize çelenk bırakıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Törene Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümairal İbrahim Özdem Koçer, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Japonya İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul garnizonunda görevli personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA
#MSB #ertuğrul fırkateyni
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