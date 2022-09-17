MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, 1890'da Japonya dönüşünde batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizciler için İstanbul'da anma töreni düzenledi.
MSB'nin sosyal medya hesabından, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için düzenlenen anma programına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
16 Eylül 1890'da Japonya seyri dönüşünde yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan Ertuğrul fırkateynindeki şehit denizcilerimizi anmak için İstanbul’da bulunan Barbaros Anıtı’nda tören düzenlendi ve denize çelenk bırakıldı.#MSB pic.twitter.com/WmzSKGOBP3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2022
Barbaros Anıtı'nda tören düzenlendiği ve denize çelenk bırakıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Törene Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümairal İbrahim Özdem Koçer, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Japonya İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul garnizonunda görevli personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
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