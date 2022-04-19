MSB duyurdu! Öldürülen terörist sayısı 26'ya yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.
Gündem 19.04.2022, 11:54
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.
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