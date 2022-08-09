MSB duyurdu! İki bölgede 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.