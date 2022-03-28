MSB duyurdu: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlandı.
Gündem 28.03.2022, 10:17 28.03.2022, 10:19
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|28
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|30
|30
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|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
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|O
|P
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|29
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|2. Sevilla
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|54
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