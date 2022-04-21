MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Gündem 21.04.2022, 17:53
MSB'den yapılan açıklamayla Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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