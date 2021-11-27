MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.