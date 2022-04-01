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MSB duyurdu! 2015'ten bugüne kadar 33 binden fazla terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, 24 Temmuz 2015’ten bu yana Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil olmak üzere 33 bin 976 öldürüldü.

Gündem 01.04.2022, 12:06 01.04.2022, 12:23
MSB duyurdu! 2015'ten bugüne kadar 33 binden fazla terörist öldürüldü

MSB, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 339 personel ihraç edilmiştir" denildi. 24 Temmuz 2015’ten bu yana ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 33 bin 976 terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele, hudut güvenliği, Ege ve Akdeniz'deki son durum, Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'de görülen mayınlar ve bölgesel gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelenin yanı sıra mavi vatanımızda ve semalarımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta, ayrıca dünyanın birçok coğrafyasında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir" denildi.

Terörle mücadele

FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

1 Ocak’tan itibaren Irak’ın kuzeyinde 17’si büyük, 66’sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 33 bin 976 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri; Irak ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, isimleri ne olursa olsun birbirinden farkı olmayan teröristlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir zaman, hiçbir yerde rahat edemeyeceklerini açıkça göstermiştir.

Yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküş hızlanmış, bu durum elebaşları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizden aldığı güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir"

Hudutların güvenliği

Hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda "2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır" denildi. Mart ayında ise tüm hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 kişinin yakalandığı açıklandı. Açıklamada, "Bu şahıslardan 44’ü FETÖ mensubu olmak üzere 72’si teröristtir. 35 bin 742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" denildi.

MSB'nin açıklamasının devamı şöyle:

"Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 62 kilogram uyuşturucu, 6.210 paket sigara, 141.900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 1.192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.

Sınırlarımızın güvenliği, ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen “Hudut, namustur!” anlayışı ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

Sınırlarımızda görev yapan bütün personelimiz yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedâkarlıkla kendine verilen görevleri başarıyla yerine getirmektedir"

"Suriye'de 616 terörist etkisiz hâle getirilmiştir"

MSB, Suriye'de hayatın normalleşmesi için insani yardım ve altyapı destekleme faaliyetlerinin koordineli olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklere saldırı arayışlarının sürdüğü vurgulandı.

MSB açıklamasında, "1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerine terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

"DEAŞ’la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta son durum

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege’de, Akdeniz’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Tüm sorunlarımızın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcanmaktadır" denildi.

Yunanistan'ın ihlallerine yönelik açıklama yapan Bakanlık, "Yunanistan, askerî deniz ve hava araçları ile Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiş, yine bu dönemde söz konusu adalara 11’i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB'nin açıklaması şöyle devam etti:

"Yunanistan’ın Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik askerî faaliyetleri, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayriaskerî statüye ilişkin hükümlerinin“esastan ihlali” anlamına gelmektedir. Bu konudaki hukuksuzluğu her türlü platformda muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz.

Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir"

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in İstanbul'daki görüşmesine vurgu yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in İstanbul’da bir araya gelmesi ve ilişkilerimizde çizdikleri çerçeve doğrultusunda, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nda Sn. Bakanımız ile Yunan Savunma Bakanının görüşmesinde uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması hususları ele alınmış ve her iki bakan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın dördüncüsünün Ankara’da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kalmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı uluslarası haklar doğrultusunda Ege ve Akdeniz'deki temennilerini şöyle sıraladı:

- Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi’nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.

- Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ada’daki durumudur. Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu yeniden vurguluyoruz.

- Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.

Ukranya'daki son durum

Rusya ve Ukrayna savaşının yakından takip edildiğini ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini ifade eden MSB, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıldığını ifade eden MSB, "Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Tahliyelerle ilgili taraflarla temasların sürdüğünü vurgulayan MSB, "insani yardım ve vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla Ukrayna’ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız ortaya çıkan gelişmelerden dolayı kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanında tahliye için beklemektedir" açıklamasını yaptı. 

FETÖ ile mücadele

MSB, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 339 personel ihraç edilmiştir. Bin 79 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir" denildi.

01 Ocak – 25 Mart 2022 tarihleri arasında ise, 268 personel ihraç edildi, 154 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 127 personel göreve iade edildi, 12 emekli personelin rütvesi aide edildi.

Bakanlığın mesajında, "Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

#MSB #terörist
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