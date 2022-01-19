MSB destek verdi! TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara, Nizip Belediyesince kumanya dağıtıldı.

Nizip ilçesinden otoyol bağlantısına girmek isteyen vatandaşlar ise kara yolunda uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı yollarda da yoğunluğun bitme noktasına geldiği görüldü.

Osmaniye'de kar nedeniyle yolda kalanlar misafirhanelere yerleştirildi

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bekleyen sürücüler, ilçedeki misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirildi.

MSB, gıda yardımlarının ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirdi

Milli savunma Bakanlığı da Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığınıza ait 2 adet helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım kısmen sağlanıyor. Gaziantep'te yol açma çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.