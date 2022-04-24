MSB'den taziye

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'un Fatih ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Zafer Mat'ın fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullandı:

"Şüpheli şahsın adresinde inceleme yaparken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."