MSB'den Kefken açıklarında tespit edilen mayınla ilgili açıklama
Millî Savunma Bakanlığı tarafından "Kefken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir" denildi.
MSB, Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağı tarafından mayın olarak teşhis edildiğini duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, söz konusu mayının imha edildiği duyuruldu.
Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
KARADENİZ'DE 3 MAYIN BULUNDU
Bakanlık'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, 26 Mart’ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart’ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir" denilmişti.
İMHA EDİLDİ
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), mayınla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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