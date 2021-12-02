MSB'den Çanakkale Savaşı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 106 yıl önce Çanakkale'de kazanılan ilk Türk hava zaferine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Türk pilotlarının 106 yıl önce Çanakkale'de kazandığı ilk hava zaferine ilişkin paylaşım yapıldı.
"Tarihte Türk Ordusu" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Pilotları 106 yıl önce Çanakkale Cephesi'ndeki hava muharebesinde bir Fransız uçağını düşürdü. Böylece bir savaşta düşman uçağı düşürülerek ilk Türk Hava Zaferi kazanıldı. Tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Pilotları 106 yıl önce Çanakkale Cephesi’ndeki hava muharebesinde bir Fransız uçağını düşürdü. Böylece bir savaşta düşman uçağı düşürülerek ilk Türk Hava Zaferi kazanıldı. Tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. #TBT #TarihteTürkOrdusu pic.twitter.com/4uml5TLmH1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2021
Paylaşımda kullanılan görselde, ilk hava zaferini kazanan havacılardan Pilot Üsteğmen Ali Rıza Bey ve Teğmen İbrahim Orhan ile 1915'te düşürülen ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenen Fransız uçağının kırık pervanesinin fotoğrafları yer aldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7