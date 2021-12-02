MSB'den Çanakkale Savaşı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Türk pilotlarının 106 yıl önce Çanakkale'de kazandığı ilk hava zaferine ilişkin paylaşım yapıldı.

"Tarihte Türk Ordusu" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Pilotları 106 yıl önce Çanakkale Cephesi'ndeki hava muharebesinde bir Fransız uçağını düşürdü. Böylece bir savaşta düşman uçağı düşürülerek ilk Türk Hava Zaferi kazanıldı. Tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Türk Pilotları 106 yıl önce Çanakkale Cephesi’ndeki hava muharebesinde bir Fransız uçağını düşürdü. Böylece bir savaşta düşman uçağı düşürülerek ilk Türk Hava Zaferi kazanıldı. Tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. #TBT #TarihteTürkOrdusu pic.twitter.com/4uml5TLmH1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2021

Paylaşımda kullanılan görselde, ilk hava zaferini kazanan havacılardan Pilot Üsteğmen Ali Rıza Bey ve Teğmen İbrahim Orhan ile 1915'te düşürülen ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenen Fransız uçağının kırık pervanesinin fotoğrafları yer aldı.