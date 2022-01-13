MSB'den Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere inceleme
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili harekete geçti.
Gündem 13.01.2022, 12:16 13.01.2022, 12:22
Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.
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