MSB'den ATAK paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK taarruz helikopterlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, ATAK helikopterlerinin tatbikat görüntülerine yer verildi.
Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve millî gücümüz #ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır! En zorlu bölgelerde bile "ATAK"larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır pic.twitter.com/PfUicL1LdR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2022
Gece ve gündüz görüntülerinin yanı sıra yaz ve kış aylarında gerçekleştirilen operasyon görüntüleri de videoda yer aldı. Videoda, ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.
MSB, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır." mesajını paylaştı.
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