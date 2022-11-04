MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.
Gündem 04.11.2022, 10:43
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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