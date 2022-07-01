MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, şehit oldu.
Gündem 01.07.2022, 15:43
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde P.Uzm.Çvş. Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Kaynak: AA
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