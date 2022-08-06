MSB açıkladı: Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan çıkışı planlanan gemilerden 1'inin Odessa'dan, 3'ünün Çernomorsk'tan hareket edeceği belirtilerek, bir boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edildiği bildirildi.