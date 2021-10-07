MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
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