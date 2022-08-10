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MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem 10.08.2022, 17:53
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı girişimlerini engellemeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Bir günde 17 terörist etkisiz

Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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