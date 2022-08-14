MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 14.08.2022, 12:09
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
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