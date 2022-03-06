MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 06.03.2022, 13:03
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
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