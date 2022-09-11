MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 11.09.2022, 11:24 11.09.2022, 11:46
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesanından geldi.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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