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Mozeret Geçidi'nde ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş kara yolu uzunluğumuz yaklaşık 28 bin 650 kilometreye ulaştı." dedi.

Gündem 22.04.2022, 21:03
Mozeret Geçidi'nde ışık göründü

Türkiye’nin Gürcistan ile ulaşımını sağlayan sınır kapıları arasında yer alan Aktaş Sınır Kapısı yolu üzerindeki Mozeret Geçidi'nde çift tüplü olarak inşa edilen tünelde ışık görülmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, tünelin bir tüpünün 2 bin 312 metre, diğerinin 2 bin 34 metre uzunluğunda olduğunu aktardı. Tünel sayesinde ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin viraj ve rampaların ortadan kalkacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Üç kıta ve iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemiz, stratejik konumu ve uluslararası ulaşım sistemlerinin kavşak noktasında yer alıyor. Bu denli öneme sahip olan ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş kara yolu uzunluğumuz yaklaşık 28 bin 650 kilometreye ulaştı." dedi.

Yeni iş imkanları ve istihdam alanları oluşacak

Karaismailoğlu, sadece 50 kilometre olan kara yolları tünel uzunluğunun bugün itibarıyla 651 kilometreye çıkardıklarını söyledi. "Biz mesafeleri kısalttıkça güvenlik arttı, konfor arttı, hız arttı" diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu da ulusal ve uluslararası ticaretimize canlılık katmak demektir. Milletimize yeni iş kapıları, istihdam olanakları demektir. Hem bugünün hem de yarının Türkiye'sinin refahı, huzuru demektir. Karayollarının yanı sıra demir, deniz, hava yolları ile birlikte haberleşme ve iletişim alanlarında da dünyanın gıpta ile baktığı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. Uzayda izi olmayanın dünyada gücünün olmayacağına inanıyoruz. Ülkemiz, 2021 yılı içerisinde, Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderen dünyanın nadir ülkeleri arasında yerini aldı."

Karaismailoğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde uzaya göndereceklerini aktardı.

Ardahan'da bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar 538 milyon liraya yakın yatırım yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003'e kadar Ardahan'da hiç bölünmüş yol yoktu. Bugün 131 kilometre bölünmüş yolumuz var. Bitümlü sıcak kaplamalı yolu olmayan Ardahan'a 132 kilometre sıcak asfaltlı yol yaptık. Ardahan'da 280 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirme gerçekleştirdik. 632 metre uzunluğunda 16 köprü inşa ettik. Ardahan'da tutarları 2 milyar 549 milyon lirayı aşan 9 kara yolu projesine devam ediyoruz. 79 kilometrelik Türkiye-Gürcistan Azerbaycan yolunu çift hatlı ve sinyalizasyonlu olarak inşa ettik. Yolumuz 30 Ekim 2017'de hizmete açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. 2021 yılında bu hattan taşınan yük miktarını bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında artırdık.”

Gürcistan'a kadar yüksek standartlı bir ulaşım sağlanacak

Karaismailoğlu, tünel tamamlanınca Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a kadar yüksek standartlı bir ulaşımın sağlanacağını vurguladı. Aşık Şenlik Tüneli'nin uluslararası kara yolu hatlarından birine nefes aldıracağını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bedeli 659 milyon 320 bin lira olan projemizle güzergah 4 kilometre daha kısalacak. Zamandan 2,2 milyon lira, akaryakıttan da 2,2 milyon lira olmak üzere, bir yılda 4,4 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bununla birlikte bu güzel dağlara salınan karbon miktarı 450 ton daha azalacaktır. Çıldır-Aktaş Yolu ve Aşık Şenlik Tüneli'mizin yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar, alın ve akıl teri döken, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemize imarı için yaptığımız yollar, tıpkı akarsular gibi geçtikleri, gittikleri yerlere canlılık katmaktadır. Bizler ülkemizi bir vücuda, yollarımızı da damarlarımıza benzetiyoruz. Hele hele, kara yollarımız ülkemizin her bir köşesine ulaşan kılcal damarlardır."

"Ardahan'ın yanı sıra Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve hatta İran'ın yakından tanıdığı bu bölgelerin manevi mimarlarından olan Aşık Şenlik'i, rahmet, minnet ve saygı ile yad ediyorum." diyen Karaismailoğlu, konuşmasını Aşık Şenlik’in "Ehli İslam olan işitsin bilsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana." sözleriyle tamamladı.

Programın ardından Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kentte esnafı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA
#mozeret geçidi #Adil Karaismailoğlu #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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