Montunu depremzedelere gönderen Şelale Osmanova TRT Haber'e konuştu

Türkiye’de yaşanan depremler kardeş ülkelerde de büyük üzüntüye yol açtı. İnsanlar Türkiye için adeta seferber oldu.

Onlardan biri de Azerbaycan’ın Gebele kentinde yaşayan Şelale Osmanova’ydı. Gebele Merkez Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Şelale Osmanova, deprem haberini duyar duymaz harekete geçti.

Osmanova'nın bir araca ihtiyaç malzemelerini doldurduktan sonra soğuğa karşın üzerindeki montu çıkarıp vermesi dikkate çekmişti.

"Biz bir millet iki devletiz"

Halk olarak depremi duyduktan sonra üzüldüklerini söyleyen Osmanova, "Herkes gibi elimizden gelen yardımı yapmak istedik. Herkes gibi biz de küçük de olsa elimizden gelen yardımı yaptık." dedi.

Osmanova, yardım malzemelerine montunu eklemesinin nedenini de anlattı.

"İçimden geldi, kalbimden gelerek yaptığım bir işti. Bir anlık bu montumu da vereceğim dedim, montu eşime verip oturdum arabaya. Biz bir millet iki devletiz o yüzden de isteyerek yaptık bunları yanlış anlaşılma olmasın."

O, depremler sonrasında yüreği Türkiye ile atan milyonlarca Azerbaycanlı'dan sadece biri. Osmanova, imkanı olduğu sürece yardımlarını sürdüreceğini de vurguluyor.