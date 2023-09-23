Montella'nın ilk Türk yardımcısı belli oldu

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için sağlanan anlaşmayı resmen açıklarken İtalyan çalıştırıcının yardımcıları da merak konusu oldu.

TFF, büyük ölçüde belli olan Montella'nın ekibi için düşündüğü Türk antrenörü de seçmiş durumda.

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella’nın ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Resmen açıklanmamış olsa da Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak A Milli Takımda görev almaları bekleniyor. Ay-Yıldızlılar’da teknik heyete bir de yerli bir ismin getirilmesi bekleniyordu.

TFF HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Ay-Yıldızlılar’da Stefan Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak ile yollar ayrıldı.

Fanatik'in haberine göre; A Milliler’in başına geçen İtalyan Vincenzo Montella’nın yanına Türk bir yardımcı arayan TFF yönetiminin hedefindeki ilk ismin, uzun yıllar Galatasaray bünyesinde hocalık yapan ve şu an İtalya’da Roma’nın U18 Takımı’nın çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş olduğu öğrenildi.

ANLAŞMA YAKIN

33 yaşındaki genç çalıştırıcı, Roma U18’in başında görev yapıyor. Kısa sürede başarılı çalıştırıcıyla ve Roma ile temasa geçilip, anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Bu arada 33 yaşındaki Pro Lisans sahibi deneyimli çalıştırıcı, İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.