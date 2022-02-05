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Molla Zübeyir Arnasi dualarla ebediyete uğurlandı

Vefat eden Midyatlı Molla Zübeyir Arnasi ailesi, yüzlerce seveni ve talebesinin katılımıyla dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.

Gündem 05.02.2022, 23:01
Molla Zübeyir Arnasi dualarla ebediyete uğurlandı

Dün gece 91 yaşında vefat eden bölgenin ve Midyat’ın önemli âlimlerinden Seyyid Molla Zübeyir Arnasi(Güneş), kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Güneş’in cenazesi sabah saatlerinde merkez Hacı Kasım Altunkaya Camii'ne getirildi. Burada yüzlerce kişi tarafından üzerine Kur’anı Kerim okundu.

Öğle namazını müteakip, Molla Zübeyir Camii İmam-Hatipi oğlu Sadulllah Güneş Hoca tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Kılınan namazın ardından cenaze taşıma aracıyla merhum Molla Zübeyir Güneş’in naaşı Midyat Kalo Mezarlığına getirildi.

Tabutu omuzlarda taşınarak onun için hazırlanan kabrine Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan telkin duasıyla yüzlerce kişinin katımıyla defnedildi.

Cenaze defin merasimine Midyat merkez, çeşitli il ve ilçelerden sevenleri ve onun yanında ilmi icazetlerini alan yüzlerce âlim ve talebesi katıldı. Defin işlemlerinin ardından ailesi taziyeleri kabul etti.

Merhum Seydanın cenaze merasimine katılan talebe ve sevenleri duygularını İLKHA muhabiriyle paylaştı.

“Seyda’nın yeri kolay doldurulamayacaktır”

Merhum Molla Zübeyr’in yanında okuyan ve icazet alan Ramazan Aydın Hoca, “Seydamızın vefatı nedeniyle üzgünüz. Takdiri ilahi bu. Ben onun yanında tedrisatımı yaptım. 2000 -2003 yılları arası onun yanında okudum. Öğrencisiydim. Onun yanında okuduğumuz için mutluyuz. Seydamıza vefamız gereği buraya geldik. Seydamıza Rabbim rahmet etsin. 16 yıldır Seyda hastalığından dolayı tedrisat yapamıyordu, ama varlığı bize güç veriyordu. Rabbim bizleri ve arkadaşlarımızı onun ve onun gibilerin yolundan ayırmasın. Seyda’nın yeri doldurulamayacak kadar büyüktür. Rabbim mekânını cennet eylesin.  Makamını âli eylesin.” diye konuştu.

“Seyda çok âlim yetiştirdi”

Merhum Molla Zübeyr’in icazet verdiklerinden Seyyid Emin Hoca, “Ben de Seydanın öğrencilerindenim. Seyda çok âlim yetiştirdi. İlme ve barışa büyük hizmetler yaptı. Bölgede yaşanan anlaşmazlıkları sulh ile çözerdi. Bu önemli vazifeyi yapıyordu. Türkiye’nin her yerinde Seydanın öğrencileri var. Medreseleri var. Onun yeri doldurulamaz. Rabbim bizleri de onun yolundan ilmin yolundan ayırmasın. Allah makamını âli eylesin. Mekânını cennet eylesin.” dedi.

Kızıltepe’den cenaze için geldiğini ifade eden Molla Abdullah Sağlam, “Seyda Molla Zübeyir Arnasi’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Seyda bölgenin büyük âlimlerindendir. Binlerce âlim yetiştirdi. Seydanın müthiş bir zekâsı vardı. Ağzından duydum, demişti ki, eğer kitaplar kaybolur veya yazıları silinse bile onları tekrar baştan yazabilirim. O öyle bir zattı. Buraya gelenlerin çoğu hoca, onun talebeleridir. Rabbim bizi onun hayır ve bereketinden mahrum etmesin. Onu rahmetle yad ediyoruz. Makamını âli eylesin." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlardan Sivrice Mahallesi sakini Mahsum, “Seydanın cenazesi için geldik. Mekânı cennet olsun. İstiyoruz ki milletimiz onun gibi ilim ve Kur’an yolunda, Allah ve Resulünün yolunda gitsin. İslam ve Müslümanlık için çaba göstersin.” diye konuştu.

Kaynak: Doğru Haber

#molla zübeyir arvasi #vefat #cenaze
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