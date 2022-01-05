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MMU için geri sayım! Türk savunma sanayii için tarihi gün

Türk savunma sanayiinin marka projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak için geri sayım sürüyor. MMU mühendislik merkezi başta olmak üzere hizmete girecek yeni tesisler, yerli ve milli savunma sanayii için bir dönüm noktası olacak.

Gündem 05.01.2022, 14:02
MMU için geri sayım! Türk savunma sanayii için tarihi gün

Yerli ve milli savunma sanayii dendiğinde ilk akla gelen gelen şey şüphesiz ki Milli Muharip Uçak… Tasarımı, hangardan çıkış tarihi, kullanacağı motor ve alt sistemlerin yerlilik oranı gibi konularla sürekli kamuoyunun gündeminde olan MMU projesi için kritik bir viraj daha dönülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde son derece üretken bir yapıya kavuşan savunma sanayiinde sıradaki durak toplu açılış töreni. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye’nin en büyük kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler aynı gün açılacak.

Türkiye’nin beka projelerinden biri

Savunma sanayiini yakından takip eden uzmanların ‘Türkiye’nin beka projelerinden biri’ olarak adlandırdığı Milli Muharip Uçak’ın mühendislik merkezi de adından sıkça söz ettireceğe benziyor…

İnşaat maliyeti 220 milyon TL olan merkezde 2 bin 300 kişi istihdam edilecek. Yüksek güvenlik ve en gelişmiş teknolojilerle donatılacak merkezde mühendislerin dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içerisinde gerçekleştirebileceği bir yaklaşım benimsendi.

Yaklaşık 65 bin metrekare alana kurulacak MMU mühendislik binası içerisinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

6 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan MMU mühendislik merkezinin açılış törenine, sürecin her anını yakından takip eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve çok sayıda davetli katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açılış töreni sadece MMU’nun mühendislik binasıyla sınırlı kalmayacak. Ayrıca yine Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda çalışmalarına TUSAŞ’ın yanında 730 hektarlık alanda devam eden Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde (HAB OSB) yapımı tamamlanan tesisler de aynı törenle hizmete girecek.

HAB OSB’de faaliyete hazır durumdaki 16 fabrika ile yönetim binasının açılışı gerçekleştirilecek.

Kompozit üretim binası da hizmete giriyor

Yerli ve milli savunma sanayii için çok önemli olan Kompozit Üretim Binası da hizmete alınıyor… 412 milyon TL maliyeti olan bu tesis, Türkiye’nin en büyük kompozit tesisi olmasının yanı sıra dünyanın tek çatı altında olan 4’üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğini taşıyor.

Kompozit Üretim Binası; ana üretim, boyahane binası ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor. Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2’sini karşılayacak kapasiteye sahip olan bu tesiste 150 mühendis ve 850 teknisyen görev yapacak.

390 günde tamamlandı

Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi de açılışı yapılacak bir diğer kritik yer olarak öne çıkıyor. Yatırım maliyeti 31 milyon TL’yi bulan tesis 390 günde tamamlandı.

Uzay alanındaki tasarım faaliyetleri ve donanım üretimleri için kurulan merkezde açık ofisler, toplantı odaları, class 10 bin-class 100 bin temiz odaları, yemekhane, donanım ve yazılım laboratuvarları ve konferans salonu gibi alanlar yer alıyor.

Sistem, yazılım ve donanım tasarım, üretim, entegrasyon ve test laboratuvarlarını içeren Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi’nde toplam 718 kişi görev yapacak.

Hedef yüzde 100 millilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak tesislerden biri de Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi. 53 milyon TL yatırım ile oluşturulan merkezin kapasitesi 510 kişi olacak.

Bu merkezde minimum maliyetle işletimini sağlayacak idame konsepti oluşturmaya yönelik mühendislik faaliyetleri yürütülecek. Hava araçlarının işletiminde kullanılacak her türlü araç ve donanımının yüzde yüz milliliğini sağlayacak tasarım/üretim süreçleri de buradan yürütülecek.

Dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaya hedefli milli kabiliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için mühendislik çalışmaları da buradan koordine edilecek ve yüzde yüz yerli kabiliyetler oluşturulacak.

Uzay çalışmaları tam gaz devam

Türk savunma sanayii için adeta dönüm noktalarından biri olacak 6 Ocak 2022’de açılışı yapılacak yerlerden biri de Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi (HAB).

Savunma sanayii alanında ilk defa bir ihtisas organize sanayii bölgesi olarak Kahramankazan’da kurulan bu tesis, TUSAŞ’ın hemen yanında 730 hektarlık bir alanda faaliyetlerini sürdürecek.

HAB ile uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak ve yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatın artırılması hedefleniyor.
Bu merkez oluşturulurken, Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları ile arsa tahsisleri de yapılmaya başlandı. Yapılaşmada eş zamanlı süreç takip edildi. Bu kapsamda iki kısımda yapımı planlanan altyapı çalışmalarının birinci kısmı tamamlandı. İkinci kısım altyapı işinde ise yüzde 90 seviyelere ulaşıldı. Bu kısmın da bu yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

Arsa tahsislerinde ise 152 sanayi parselinden 150’si tahsis edilmiş olup, hizmet destek parselleriyle birlikte toplam parsel alanının yüzde 90’ı doldu. HAB’da sanayiciler tarafından yatırımı yapılıp tamamlanmış 18 tesis var. Yatırımı devam eden tesis sayısı ise 57.

15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Yoğun uğraşlar sonrası açılışa hazır hale gelen 16 fabrika ile HAB OSB Yönetim Binasının da resmi açılışı yine 6 Ocak 2022’de yapılacak. Tamamı bittiğinde 150’si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmeye ev sahipliği yapacak HAB’ın tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Firmaların ARGE çalışmalarını yürüteceği TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum çalışmaları da HAB sınırları içerisindeki özel alanda sürüyor. TEKNOHAB, birçok ulusal ve uluslararası şirketi, önemli araştırma kurumlarını, teknoloji devlerini bölgeye çekerek, bölgedeki üniversitelerin, ilgili kurum ve kuruluşların da desteğini alarak, yeni ve ileri teknoloji üretimi ve geliştirilmesi için çok özel imkanlar sunacak.

Kaynak: TRT Haber
#Türk Savunma Sanayii
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