MKE fabrikasında patlama, yaralılar var

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle biri ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasını yaptı.