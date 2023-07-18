MKE fabrikasında patlama, yaralılar var
Ankara'da bulunan MKE fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Gündem 18.07.2023, 12:54
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlama nedeniyle biri ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasını yaptı.
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