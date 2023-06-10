MKE fabrikasında patlama, ölü ve yaralı var

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

MSB: 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.