Mizalle X Biran Damla Yılmaz 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu lansmanı yapıldı
Ünlü oyuncu ve modacı Biran Damla Yılmaz'ın doğaya olan tutkusundan ilham alarak çizdiği Mizalle'in yeni koleksiyonu tanıtıldı.
Gündem 25.04.2023, 22:42 25.04.2023, 23:02
Mizalle yeni koleksiyonunun lansmanını seçkin misafirlerin katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirdi.
Biran Damla Yılmaz'ın doğaya olan tutkusundan ilham alarak çizdiği desenlerden oluşan yeni koleksiyonunun sunumunu Mizalle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Saraç yaptı.
Mizalle X Biran Damla Yılmaz 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu lansmanına moda dünyasından seçkin isimler de katıldı.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Aston Villa
|33
|54
|6. Tottenham
|32
|53
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|32
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. West Ham United
|31
|34
|14. Wolves
|33
|37
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|33
|32
|17. Leicester City
|33
|28
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|60
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Real Betis
|31
|49
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Girona
|31
|41
|10. Rayo Vallecano
|30
|40
|11. Mallorca
|30
|40
|12. Sevilla
|30
|38
|13. Celta Vigo
|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|31
|32
|16. Getafe
|30
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|30
|13