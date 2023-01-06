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MİT'ten nokta operasyon: Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Gündem 06.01.2023, 11:34 06.01.2023, 12:54
MİT'ten nokta operasyon: Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin Haseke şehrinin kuzeyinde MLKP Suriye Genel Sorumlusu "Ahmet Şoreş" kod adlı Zeki Gürbüz’ü düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Zeki Gürbüz'ün başta Bursa/Mudanya’da 20 Nisan 2022’de, infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylem ve son olarak 16 Ağustos 2022’de sınır hattında askerlere yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıların azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Zeki Gürbüz, MİT tarafından etkisiz hale getirilecekler listesinin ön sıralarında yer alıyordu.

Yunanistan tarafından iade edilmedi, denetimli serbestlikle salıverildi

Zeki Gürbüz, MLKP’nin silahlı aparatı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildi. İtalya’ya gitmek üzere 2012 yılında Türkiye’den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat ayında Yunanistan’da yakalanarak cezaevine konuldu. Türkiye'nin, Gürbüz’ün iade edilmesi taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyip 2013 Nisan’da denetimli serbestlikle salıverildi.

Zeki Gürbüz örgütün para/finans kaynaklarını yönetiyordu

Zeki Gürbüz 2013’te Yunanistan’dan Irak’a, akabinde Suriye’ye geçerek tekrar MLKP’de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP Askeri Kanat sorumlusu iken, Suriye eski sorumlusu Baran Serhat kod Bayram Namaz’ın Mart 2019’da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020’den itibaren kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca, örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştiriyordu.

Suriye’de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Zeki Gürbüz, MİT tarafından Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 

#MİT #Bursa
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