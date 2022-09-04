MİT vurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), daha önce Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ile sonuçlanan saldırılara katıldığı belirlenen Bedirhan Abi'yi hedef listesine dahil etti.
MİT, Türk vatandaşı olan ve katıldığı saldırılar nedeniyle aranırlık kaydı bulunan Bedirhan Abi'nin, Sincar'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Saha ajanları ve diğer imkanlarını kullanan MİT, Bedirhan Abi'ye yönelik titiz bir çalışma planladı.
PKK/YBŞ içerisinde sözde sorumlu konumunda olan ve Sincar bölgesinde faaliyetlerine devam eden Darav Gevda kod Bedirhan Abi, kısa süre önce düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildi.
Şırnak ve Hakkari'de faaliyet göstermişti
PKK saflarına 2011'de Şırnak kırsalından katılan Bedirhan Abi, Şırnak'ta silahlı faaliyet gösterdikten sonra Hakkari/Yüksekova kırsalına geçti. Abi, daha sonra Irak'a kaydırıldı.
Güvenlik kaynakları, Bedirhan Abi'nin izinin sürülerek Türkiye sınırlarına kilometrelerce uzaklıktaki Sincar'da etkisiz hale getirmesinin, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor.
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