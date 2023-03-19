MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü üst düzey isimlerinden birine daha nokta atışıyla operasyon düzenledi.
Gündem 19.03.2023, 12:01
MİT'in yurt dışına yönelik operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.
MİT'e bağlı özel ekip, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Şubat'ta nokta operasyon düzenledi.
Nokta operasyonda, PKK/ Ypg'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.
1986 yılında PKK'ya katılan ve örgütün en eski kadrolarından biri olduğu belirtilen Mehmet Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta üst düzey faaliyetlerde bulunduğu ardından, 2015'te Suriye'ye geçiş yaparak mali sorumluluğu yürüttüğü aktarıldı.
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