MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan teröristler Türkiye'de
MİT tarafından yapılan operasyonla Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Çiçek ve Yıldırım yakalayarak Türkiye’ye getirildi.
Gündem 23.09.2022, 10:21
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Tunceli'de 7, Ağrı'da ise 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri arasında olan kırmızı bültenle aranan Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta PKK'dan sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hüseyin Yıldırım'ı sınırda yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Kaynak: AA
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