MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan teröristler Türkiye'de

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Tunceli'de 7, Ağrı'da ise 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri arasında olan kırmızı bültenle aranan Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta PKK'dan sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hüseyin Yıldırım'ı sınırda yakalayarak Türkiye'ye getirdi.