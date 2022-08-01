MİT'ten nokta operasyon! 'Berxwedan Muş' kod adlı terörist öldürüldü
MİT'in yürüttüğü başarılı operasyonla PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.
Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.
Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.
Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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