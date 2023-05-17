MİT'ten nokta atışı bir operasyon daha
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü üst düzey isimlerinden birini daha nokta atışıyla öldürdü.
Gündem 17.05.2023, 12:18
MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Ayn el Arap mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.
Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.
Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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