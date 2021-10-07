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MİT'ten Metina'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT, teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine operasyon yaptı. Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Gündem 07.10.2021, 10:38
MİT'ten Metina'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
#MİT #Metina #Irakın kuzeyi
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