MİT'ten kritik operasyon! Uğur Demirok Türkiye'ye getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari FETÖ'cü Uğur Demirok Türkiye'ye getirildi.
Gündem 12.11.2022, 14:09
Hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
FETÖ’nün Emniyet gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.
Geçmişte örgütün TSK gizli yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Demirok'un, 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam ettiği tespit edilmişti.
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